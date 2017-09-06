Владивосток, 6 сентября, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Губернатор штата Калифорния Джерри Браун отказался комментировать осложнение двусторонних отношений России и США на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), пояснив, что приехал для расширения сотрудничества штата и США с Россией и другими странами Тихоокеанского региона.

Neon Tommy Джерри Браун

«На форуме я также хочу обсудить вопрос климатических изменений. Для уменьшения выбросов углекислого газа мы должны работать вместе с Россией, Японией и Китаем», — сказал губернатор, подчеркнув, что эта работа чрезвычайно важна для всего человечества.

Комментируя то, что происходит между Россией и США, Браун пояснил, что считает нужным фокусироваться «на большой картине, а большая картина состоит в том, что мир будет работать, только если Россия, Китай и США будут работать вместе».

«В этом и есть моя цель, нужно думать о позитиве», — заключил Браун.

ВЭФ проводится во Владивостоке в третий раз, он пройдет с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент РФ Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Среди тем форума — укрепление бизнес-связей Азиатско-Тихоокеанского региона, экспертная оценка экономического потенциала российского Дальнего Востока, повышение его конкурентоспособности и финансовой привлекательности.

Напомним, климатические общепланетарные изменения — один из самых дискуссионных вопросов десятилетия. «Планета на грани уничтожения, — говорят радикальные экологи. — И, если человечество не изменит своего отношения к потреблению ее ресурсов, через 100 лет нам грозит вымирание».

Под лоббирование этого тезиса выделяются колоссальные средства, организовываются международные конференции, учреждаются экспертные должности в государственных аппаратах. Климатология уверенно проникает в сферу политического влияния, пишет эксперт ИА REGNUM Валентина Самойлова.

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По мнению научного руководителя Института географии РАН, почетного президента Русского географического общества, академика Владимира Котлякова, глобальное потепление объективно есть, однако говорить о каком-то серьезном влиянии на него человечества не приходится.

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Также он напомнил, что Киотский протокол научных оснований под собой не имеет, и с этой точки зрения России его ратифицировать не нужно было. Однако, Россия подписала и Киотское, и Парижское соглашение по климату.

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Действующий президент США Дональд Трамп же ещё в период своей предвыборной кампании говорил, что Парижское соглашение вредно для экономики США, а в глобальное потепление он не верит. Став президентом, Трамп не концентрировал внимание на этом соглашении, но американские СМИ сообщали, что его администрация готовит выход из Парижского соглашения по климату. Позже глава Белого дома подтвердил свое намерение вывести США из соглашения.

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В штате Калифорния с такой оценкой не согласны. В сентябре 2018 года в Сан-Франциско пройдет глобальный саммит по теме неотложных действий для замедления потепления климата планеты. Власти штата заявили, что эта акция покажет их несогласие с выходом США из Парижского климатического соглашения.