Челябинск, 6 сентября, 2017, 07:39 — ИА Регнум. 5 сентября на «Арена-Трактор» в Челябинске прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Трактор» (Челябинск) и «Амур» (Хабаровск), в котором хозяева одержали победу по итогу серии послематчевых буллитов.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Основное время матча закончилось при равном счёте — 4:4, что соответственно перевело игру в овертайм.

В овертайме обе команды играли агрессивно, дабы вырвать победу у оппонента, но вратари стояли крепко и надёжно. Победный буллит «Трактора» исполнил гражданин Белоруссии Ник Бэйлен.

В составах команд дважды отличились Пол Щехура («Трактор») и Вячеслав Литовеченко («Амур»), по одной шайбе — Александр Рыбаков и Игорь Полыгалов (оба — «Трактор»), Богдан Потехин вместе с Олегом Ли (оба — «Амур»).

«Трактор» Челябинск — «Амур» Хабаровск — 5:4 Б. (1:1, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0).

Голы:

1:0 Щехура (Виделль, Бэйлен) 13:57

1:1 Литовченко (Бывальцев, Ли) 18:34

1:2 Потехин (Зогорна) 20:47

1:3 Ли (Бывальцев) 22:28

2:3 Полыгалов (Кручинин) 28:27

3:3 Щехура (Виделль) 30:03

4:3 Рыбаков (Бородкин) 31:03

4:4 Литовченко (Бывальцев) 47:08

5:4 Бэйлен — Буллит 65:00