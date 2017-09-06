Москва, 6 сентября, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Внимание жителей России к событиям в Сирии за год снизилось. Если в ноябре 2016 года за событиями в этой стране следили 64% российских граждан, то в августе 2017 года — лишь 56% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

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18% респондентов внимательно следят за происходящим в Сирии. Более четверти (26%) ничего не знают о последних событиях в Сирии. При этом их число за год выросло с 18% до 26%.

В то, что военное вмешательство России в сирийский конфликт может перерасти в «новый Афганистан», верят лишь 28% граждан. 40% уверены, что это маловероятно, а 11% считают, что это совершенно исключено.

Практически каждый второй опрошенный (49%) считает, что Россия должна завершить операцию в Сирии.

Около трети граждан (30%) выступают за продолжение поддержки Сирии. 22% опрошенных затруднились ответить.

Опрос проведен 18—22 августа 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводилось методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года. С тех пор почти каждый день боевые самолеты РФ совершают боевые вылеты и поражают объекты террористов в САР.

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