Москва, 6 сентября, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Роскомнадзор совместно со специалистами филиала ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» измерили качество услуг мобильной связи «большой четвёрки» в Москве, сообщает 6 сентября «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования.

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Измерение качества связи операторов проводилось с 3 апреля по 21 июля 2017 года и оценивалось по качеству голосовой связи, работе sms-сервисов и средней скорости передачи данных мобильного интернета.

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По данным тестирования, лучшее качество голосовых соединений зафиксировано у «Мегафона» — 0,7% неудачных попыток соединения. Худший показатель выявлен у сети «Вымпелком» — 15,1%.

При этом по результатам доставленных sms-соединений «Вымпелком» показал наилучший результат среди всех компаний — 100%. Самая большая доля недоставленных сообщений у МТС — 2,4%.

Самую высокую скорость мобильного интернета показал «Мегафон» — 13,1 Мбит/с, самая медленная скорость выявлена у «Вымпелкома» — 5 Мбит/с. У МТС средняя скорость составила 10,1 Мбит/с, у Tele2 — 9,4 Мбит/с.

Однако в пресс-службе «Вымпелкома» с результатами проведённых тестов не согласились и заявили, что «это категорически неверная информация по целому ряду параметров». В компании намерены запросить данные измерений для анализа и проверки их достоверности.