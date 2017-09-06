Москва, 6 сентября, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы Сирии в ходе операции захватили крупный укрепленный район боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под Дейр эз-Зором. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, опубликованном в среду, 6 сентября, на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«После освобождения района нашла подтверждение ранее полученная по различным каналам разведывательная информация, что укрепрайон удерживался террористами — выходцами из России и стран СНГ», — говорится в сообщении.

Опорные пункты, по которым 5 сентября авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и крылатыми ракетами «Калибр» с фрегата «Адмирал Эссен» были нанесены точечные удары, были оборудованы для ведения круговой обороны с системой огня, включающей огневые позиции танков, артиллерии и минометов, связанные сетью подземных туннелей и ходов сообщения.

Отмечается, что всего в ходе операции силовиков были уничтожены — 12 единиц бронетехники, 6 огневых позиций артиллерии и минометов, пункт управления и узел связи, 3 склада с боеприпасами и материальным имуществом, более 200 боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября 2017 г. правительственные войска Сирии прорвали оборону отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и деблокировали город Дейр-эз-Зор после массированного ракетно-бомбового удара самолётов ВКС РФ и ВМФ РФ.

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