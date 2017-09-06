Москва, 6 сентября, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Причина того, что КНДР продолжает испытание ядерного оружия в том, что их к этому подталкивают США своими провокациями, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми 5 сентября в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

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По словам Кедми, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын раз за разом отвечая на провокации США подымает градус противостояния, поскольку понимает, что Штаты ничего ему по существу сделать уже не могут.

«Внук Ким Ир Сена играет в беспроигрышную игру. Он может позволить себе все, что угодно. Но американский президент не понимает, он думает, что он находится в Техасе и ведет спор с Хиллари Клинтон. Это не то. Поэтому, каждый идет на провокацию. На каждую провокацию американского президента внук Ким Ир Сена отвечает по-корейски. Он говорит: «Я буду подымать цену, а что ты мне сделаешь?». И когда американцы начали давить, они ускорили и взорвал бомбу от 70 до 100 килотонн…», — констатировал эксперт.

Он также уверен, что первопричиной тому, что КНДР испытали термоядерную бомбу стали провокации со стороны США и Южной Кореи, которые на постоянной основе демонстративно проводят совместные учения, где отрабатывают вторжение в КНДР. В то же время, они не хотят принять предложение России и Китая, предполагающее принцип «уступки за уступку».

«И, если бы американцы не лезли на рожон, они бы ее не взорвали. И если бы они приняли предложение Китая и России… А предложение было простое и оно до сих пор на столе: вы должны заявить две вещи. Первое — что прекращаются маневры с южнокорейской армией американской армии, на которой разыгрывается вторжение в Северную Корею. Второе — вы можете заявить, что не собираетесь… свергать режим Северной Кореи и вторгаться. И третье — уберите ваши ракеты из Южной Кореи. Тогда Северная Корея готова будет заморозить испытание ядерного оружия, разоружаться — нет», — продолжил Кедми.

Говоря о том, что стало причиной разработки Северной Кореей собственной ядерной программы, эксперт заявил, что прежде всего то, что до 1991 году на территории Южной Кореи находилось тактическое ядерное оружие Соединенных Штатов и больше такого северокорейцы не допустят.