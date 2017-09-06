Екатеринбург, 6 сентября, 2017, 07:05 — ИА Регнум. В Свердловской области выборы губернатора проходят практически незаметно. А вот на местных выборах, в городские думы, развернулись настоящие баталии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В Первоуральске кандидаты обвиняют друг друга в подкупе избирателей. Вчера, 5 сентября, дело рассматривал городской суд. Поводом для подозрений в подкупе стали пакеты, которые кандидат принёс в здание участковой комиссии. Позднее выяснилось, что там была еда и она предназначалась наблюдателям.

Одна из конкуренток кандидата требовала снять его с выборов. Но усилия дамы пошли прахом — суд отказал удовлетворить её требование.

Между тем, неизвестные испортили баннер одного из кандидатов по улице Трубников. Кроме того, как сообщают местные жители, на подъездах их домов идёт война с листовками. «Иногда их листовки мирно соседствуют друг с дружкой, бывает, что кто-то из них (или все сразу) пропадает, но потом снова появляется. Такие вот прилипчивые листовки», — говорит один из граждан.

В городе Алапаевске 10 сентября также будут выбирать депутатов гордумы. И там не обошлось без чёрного пиара. Как следует из иллюстрации, распространённой в социальных сетях, в городе распространяют листовки о якобы смерти одного из кандидатов в депутаты. О реакции кандидата и властей пока неизвестно.

Политические баталии на местном уровне продолжаются. На их фоне подготовка к выборам губернатора идёт сравнительно спокойно. Некоторые кандидаты пытались подавать в суды, в том числе и с целью снять основного кандидата на этот пост. Но многие наблюдатели посчитали эти их акты несерьёзными и устроенными лишь для того, чтобы создать видимость борьбы.