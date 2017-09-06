Якутск, 6 сентября, 2017, 07:14 — ИА Регнум. Алмазодобывающая компания АЛРОСА остановила затопленный в августе рудник «Мир» до 2019 года. Такое заявление сегодня, 6 сентября, сделал президент компании Сергей Иванов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ptukhina Natasha Карьер Мир в городе Мирный, Якутия

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По словам президента АЛРОСА, вплоть до 2019 года аварийный рудник «Мир» законсервируют, за это время будет проведена независимая оценка последствий затопления объекта и перспектив его восстановления.

Кроме того, Сергей Иванов отметил, что остановка на финансовом положении компании не скажется, так как продажи в 2018 году планируется сохранить за счёт увеличения добычи на других рудниках, а также за счёт продажи имеющихся у АЛРОСА запасов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 сентября, на полях третьего Восточного экономического форума глава Якутии Егор Борисов заявил об отсутствии плана дальнейших действий в отношении аварийного рудника «Мир», объём затрат на восстановление объекта тоже не определён.