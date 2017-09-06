Москва, 6 сентября, 2017, 07:10 — ИА Регнум. Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян заявил, что футбольный клуб закрывается. Об этом 5 сентября сообщает «Спорт-Экспресс».

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По словам Григоряна, матч против клуба «Рязань» станет последним для «Арарата».

"Вероятнее всего, матч с «Рязанью» станет последней игрой. Я готов объяснить причины после игры на пресс-конференции. Пожалуйста, приезжайте», — сказал Григорян.

Напомним, футбольный клуб «Арарат» был создан в марте 2017 года по инициативе Ассоциации армянской молодёжи Москвы и назван в честь одноименного клуба из столицы Армении. Президентом и учредителем клуба стал Валерий Оганесян — бывший владелец армянского «Улисса» и экс-президент армавирского «Торпедо».

В межсезонье в «Арарат» перешел бывшие игроки сборной России Роман Павлюченко и Марат Измайлов, а также Алексей Ребко и Игорь Лебеденко.

В сезоне 2017/18 команда начала выступление во втором дивизионе в зоне «Центр». После семи туров «Арарат» занимает первое место, на его счету 17 набранных очков.

В конце августа стало известно о том, что «Арарат» подал заявление в полицию на Оганесяна в связи с хищением 20 млн рублей.