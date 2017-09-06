Ханты-Мансийск, 6 сентября, 2017, 07:13 — ИА Регнум. В ХМАО выделяются миллиарды на майские указы, об этом постоянно говорит глава региона Наталья Комарова, но до опредёленных президентом РФ показателей в Югре не дотягивают. Цифры официальной статистики говорят о низких зарплатах работников культуры и воспитателей детских садов. Рекрутинговое агентство и департамент по труду в ХМАО предлагают вакансии с зарплатами в два раза ниже заявленных Росстатом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

Напомним, следуя майским указам президента РФ, к 2018 году средняя заработная плата педагогических работников школ и детсадов должна быть доведена до средней в регионе. Это касается и средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей и техникумов, а также работников учреждений культуры. Зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников должны быть подняты до 200% от средней региональной.

По данным Росстата, средняя заработная плата в ХМАО за июнь составила 73 829 рублей. Педагоги дошкольных учреждений в среднем за шесть месяцев 2017 года получали ежемесячно 54 702 рублей, учителя — 76 370 рублей, педагоги дополнительного образования — 62 380 рублей, в колледжах и техникумах преподаватели получили 79 044 рубля, работники культуры — 46 689 рублей. В итоге, майские указы об индексации зарплат педагогам исполняются частично.

Что касается двукратного увеличения зарплат, то доктора Югры в среднем зарабатывают 87 678 рублей, преподаватели высшей школы — 120 234 рубля, научные работники — 106 474 рубля. Двойного увеличения нет.

Традиционно мало, по сравнению с другими, получают средние медицинские работники (52 453 рублей) и младший медицинский персонал (34 370 рублей). Социальные работники Югры в среднем зарабатывают по данным Федеральной службы статистики 46 033 рубля в месяц.

Трудно сказать, что в автономном округе пустили вопрос с оплатой труда врачей на самотек. В конце мая копилка югорского здравоохранения пополнилась на 4 млрд рублей к ранее запланированным 71,6 миллиардам.

«Значительные средства — более 2,5 млрд рублей — предусмотрены в качестве трансферта в бюджет Территориального фонда ОМС. Эти средства пойдут на увеличение заработной платы медицинских работников в этом году, на выполнение указов президента», — заявил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Но реальные зарплаты в Югре гораздо ниже официальных показателей. По данным рекрутингового агентства HeadHunte, истинная средняя зарплата в бюджетной сфере ХМАО за первое полугодие 2017 года — 44 тыс. рублей. Предлагаются вакансии работникам культуры в среднем размере 32 тыс. рублей, научным работникам — 34 тыс. рублей, медикам — 50 тыс. рублей, учителям — 40 тыс. рублей. Данные выводы подтверждает и банк вакансий интерактивный портал департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа. В Урае врачу предлагают от 40 тыс. рублей, а в Лангепасе до 27 тыс. рублей, в Радужном ждут учителя с зарплатой до 30 твс. рублей, в Советском учителю детской музыкальной школы и вовсе до 17 тыс.рублей.

Очевидно, что врачи и учителя Югры работают на полторы и две ставки. Но официальная статистика не учитывает загруженность, стаж и должность — в цифрах все равны.