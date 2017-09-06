Село Сарманово, Татарстан, 6 сентября, 2017, 06:42 — ИА Регнум. Управление Пенсионного фонда РФ в Сармановском районе Татарии потратит 809,7 тыс. рублей на создание системы видеонаблюдения в помещениях административного здания. Аукцион пройдёт 21 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Источник финансирования контракта — бюджет Пенсионного фонда РФ. По условиям торгов победитель должен будет за 45 дней с даты подписания контракта смонтировать систему в здании управления в селе Сарманово.

Данный лот сопоставим с 65 пенсиями в Татарии. На начало июля 2017 года среднемесячная пенсия в республике составляла 12,44 тыс. рублей. Это около 36% к среднему размеру начисленной заработной платы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года Управление Пенсионного фонда РФ в Вахитовском районе Казани объявило аукцион на создание антикоррупционной системы контроля и оценки работы клиентских служб. На него будет потрачено 14,3 млн рублей, которые также поступят из бюджета Пенсионного фонда РФ. Систему планируется установить в 40 филиалах.

Она должна иметь возможность автоматизированного выполнения технологических процессов сбора, накопления, просмотра и обработки — аудио и видеоинформации, а также информации об удовлетворённости посетителей. Последнего планируется достичь за счёт записи видео и аудиоинформации помещений, возможности просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи, осуществления удалённого наблюдения, представления аналитической и статистической информации о уровне удовлетворённости посетителей ПФР по республике. Свои траты заказчик обосновывает тем, что подобная система поможет предупредить и выявить факты коррупции, а также повысить уровень эффективности принятия управленческих решений при реализации кадровой политики и эффективность работников.

Как сообщало ИА REGNUM, между тем, периодически вокруг региональных управлений Пенсионного фонда возникают громкие скандалы, связанные с госзакупками. Так в 2015 году на празднование 25-летнего юбилея отделение ПФР в Саратовской области было готово потратить 800 тыс. рублей. А в ноябре 2016 года это же отделение было готово пропиариться за 185 млн рублей, что эквивалентно 350 тыс. пенсий.

Читайте также: 150 млн на здание, 800 тыс. на юбилей: «ПФР не понимает, к чему идёт»