Кто финансирует скандалы и почему падают ипотечные ставки: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 сентября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Просчитанный выпад: Меркель намерена завершить мыльную оперу «Турция и Евросоюз»;
- «Всеми вариантами»: Белый дом назвал приоритет политики Трампа в отношении КНДР;
- Стратегическая победа: Путин поздравил российских и сирийских военных с победой в Дейр-эз-Зоре;
- «Матильда» на миллиард: Поклонская расследует финансирование картин Учителя;
- До дна: в России ипотечные ставки вышли на исторический минимум.