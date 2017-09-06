Тула, 6 сентября, 2017, 06:53 — ИА Регнум. Молодёжная сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Гибралтара в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Равная борьба

Матч завершился со счётом 3:0. В составе российской команды голы забили Александр Зуев (44-я минута), Аяз Гулиев (71) и Федор Чалов (89).

На данный момент Россия после двух сыгранных матчей занимает первое место в своей отборочной группе, в её активе 4 набранных очка. Ранее российская команда сыграла дома вничью с Арменией — 0:0.

Следующий матч российская сборная проведёт 6 октября, она сыграет дома со сборной Австрии. 10 октября на выезде она встретится с командой Сербии.