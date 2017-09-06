Дакка, 6 сентября, 2017, 06:38 — ИА Регнум. Согласно данным ООН, за последние 10 дней около 125 тыс. беженцев из Мьянмы прибыли в Бангладеш, все они принадлежат к этнической группе рохинджа, которая компактно проживает в штате Ракхайн, сообщает 5 сентября Die Tagesschau.

Foreign and Commonwealth Office Беженцы

Только за последние 24 часа в страну самостоятельно прибыли 35 тыс. человек: кто-то останавливается в лагерях для беженцев, кто-то — в приютах, но многие находятся на пограничной территории, говорится в докладе ООН.

Сообщается, что несколько десятков человек утонули при попытке пересечь реку, пролегающую на границе между Мьянмой и Бангладеш.

Фил Робертсон, председатель азиатского отделения Human Rights Watch, сообщил, что на границах проложены мины и есть жертвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время лагерь насчитывает около 400 тыс. беженцев рохинджа. Те, кто прибыли в страну после 90-х годов, считаются нелегалами. Лишь 30 тыс. человек зарегистрированы официально.

Местные полицейские признаются, что беженцев из Мьянмы слишком много. Это доставляет большие неудобства, так как в лагере повышен уровень преступности.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с ситуацией, происходящей в Бангладеш. В настоящее время он призывает власти страны продолжать принимать беженцев из Мьянмы, так как большинство из них «невинные женщины и дети».