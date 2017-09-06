Барнаул, 6 сентября, 2017, 06:02 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим объявлен еще в ряде муниципальных образований Алтайского края из-за неблагоприятного метеорологического прогноза, 6 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Лесной пожар

«Главы администраций города Славгорода, Суетского, Поспелихинского, Немецкого национального, Благовещенского, Ключевского и Кулундинского районов решение о введении режимов приняли в связи с прогнозируемыми на подконтрольных территориях высокими классами горимости», — говорится в сообщении.

Уточняется, что метеорологи прогнозируют сохранение четвертого класса горимости в большинстве районов региона до 11 сентября. Но не исключена и еще более опасная ситуация для западных и южных районов Алтайского края, где возможен пятый класс горимости.

В ЧМС отметили, что к настоящему моменту в регионе погода способствует распространению лесных пожаров: постоянный ветер и отсутствие осадков. Поэтому пожар может спровоцировать любой источник открытого огня.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа стало известно, что в 2018 году из регионального бюджета не будут выплачены субсидии земледельцам, нарушивших особый противопожарный режим, действующий с мая 2017 года.