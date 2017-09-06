Берлин, 6 сентября, 2017, 05:45 — ИА Регнум. Согласно опросу фонда Бетельсманна, из всех крупных наций ЕС только немцы «всем довольны» — и экономической ситуацией, и политическим курсом руководства, передает Reuters.

U.S. Air Force Довольные немцы

Так, 59% граждан Германии считают, что «страна движется в правильном направлении». 77% улучшили свое материальное состояние за последние два года. 80% называют себя «политическими центристами».

«Данные показывают ориентированность немецкого общества на «статус-кво» и резко контрастируют с ситуацией в других странах Европы», — поясняют авторы исследования Кэтрин де Врис и Изабелл Хоффманн.

Так, только 13% респондентов в Италии считают курс политического руководства своей страны правильным. Во Франции и Великобритании довольны политическим руководством, соответственно, 36% и 31% опрошенных. Средний уровень удовлетворенности политическим курсом в 28 странах ЕС составил 36%.

Самой политически поляризованной страной ЕС является Франция, и только 51% опрошенных французов назвали себя центристами, около 24% являются левыми или крайне левыми, 25% назвали себя правыми или ультраправыми.

Для сравнения: в Германии только 13% респондентов назвали себя левыми или крайне левыми, и только 7% — правыми или ультраправыми.

Опрос фонда Бетельсманна проводился в июле в 28 странах ЕС, выборка исследования составила 10 755 человек.