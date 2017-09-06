Казань, 6 сентября, 2017, 05:43 — ИА Регнум. По распоряжению Кабинета министров Татарии участок между улицами Н. Назарбаева и Шаляпина в Приволжском районе Казани на три года переходит в резерв для использования под госнужды. О том, что будет построено на этой территории, не сообщается, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Aka ankaz Улица Нурсултана Назарбаева в Казани

Резервирование участка произошло на базе постановления исполкома Казани от 28 октября 2016 года. Права владельцев и арендаторов площадки ограничены на весь период резервирования.

Площадь участка составляет 5,45 тыс. кв. м, а поставлен на учёт он 12 июля 2017 года. Его кадастровая стоимость — свыше 71,45 млн рублей. По данным публичной кадастровой карты, участок с таким номером расположен на улице Павлюхина, 98. Его разрешённое использование — многоквартирные жилые дома с использованием первых этажей под объекты общественного назначения.

Отметим, по улице Павлюхина ранее вело строительство многоквартирных домов ООО «Фон-Ривьера», руководство которой проходит по делу о мошенничестве и обмане 3,2 тыс. дольщиков. В конце августа 2017 года в отношении компании было введено конкурсное производство, а директора и её единственного учредителя требует признать банкротом ПАО «Тимер Банк».

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