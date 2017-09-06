Крупный участок в Казани ушёл в республиканский резерв
Казань, 6 сентября, 2017, 05:43 — ИА Регнум. По распоряжению Кабинета министров Татарии участок между улицами Н. Назарбаева и Шаляпина в Приволжском районе Казани на три года переходит в резерв для использования под госнужды. О том, что будет построено на этой территории, не сообщается, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Резервирование участка произошло на базе постановления исполкома Казани от 28 октября 2016 года. Права владельцев и арендаторов площадки ограничены на весь период резервирования.
Площадь участка составляет 5,45 тыс. кв. м, а поставлен на учёт он 12 июля 2017 года. Его кадастровая стоимость — свыше 71,45 млн рублей. По данным публичной кадастровой карты, участок с таким номером расположен на улице Павлюхина, 98. Его разрешённое использование — многоквартирные жилые дома с использованием первых этажей под объекты общественного назначения.
Отметим, по улице Павлюхина ранее вело строительство многоквартирных домов ООО «Фон-Ривьера», руководство которой проходит по делу о мошенничестве и обмане 3,2 тыс. дольщиков. В конце августа 2017 года в отношении компании было введено конкурсное производство, а директора и её единственного учредителя требует признать банкротом ПАО «Тимер Банк».
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