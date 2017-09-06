Владивосток, 6 сентября, 2017, 05:28 — ИА Регнум. Двойное превышение уровня алкоголизации наблюдается среди жителей Дальнего Востока по сравнению со средним уровнем по стране, 6 сентября сообщила журналистам российский министр здравоохранения Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме.

Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975. СССР Алкоголики

«До сих пор уровень алкоголизации населения Дальнего Востока в два раза превышает уровень алкоголизации в стране», — заявила она.

К наиболее неблагополучным регионам она отнесла Дальневосточный округ и Чукотку. В результате среди трудоспособного населения наблюдается высокий уровень смертности.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа стало известно, что Минздрав выдвинул предложение в рамках борьбы с алкоголизмом — повысить минимальную цену алкоголя с более чем девятипроцентным содержанием спирта.