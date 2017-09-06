Лондон, 6 сентября, 2017, 05:24 — ИА Регнум. Великобритания намерена прекратить свободное перемещение рабочей силы из ЕС после Brexit и внести в законодательство страны ряд ограничений для снижения присутствия низкоквалифицированных трудовых мигрантов из ЕС, пишет 5 сентября The Guardian, ссылаясь на текст документа британского МВД, оказавшегося в распоряжении газеты.

Стоп!

Согласно прописанным в документе предложениям, длительность вида на жительство для высококвалифицированных работников из стран ЕС составит от трех до пяти лет, а для низкоквалифицированных — максимум два года.

Помимо этого, все граждане ЕС, въезжающие на территорию Великобритании, должны будут предъявить на границе заграничный паспорт, национальных удостоверений личности будет уже не достаточно.

В случае если гражданин одной из стран ЕС захочет подать документы на воссоединение с супругом или супругой из страны, не входящей в ЕС, то ему нужно будет предоставить справку о доходах на сумму более €20 тыс. в год.

Все предложения, как указано в документе, будут обсуждены с Брюсселем на очередных раундах переговорах по Brexit и утверждены британским кабинетом министров.

Напомним, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.