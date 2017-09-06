Казань, 6 сентября, 2017, 05:23 — ИА Регнум. Строительные компании, чьи сотрудники проходят по уголовному делу, а в числе пострадавших 3,2 тыс. дольщиков, одна за другой становятся банкротами и переходят к конкурсному производству. Следом за ЗАО «ФОН» Арбитражный суд Татарии ввёл конкурсное производство в отношении ООО «ФОН-Ривьера», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Банкротство

На момент завершения внешнего управления, в результате которого не удалось восстановить платёжеспособность компании, размер требований кредиторов составил 2,963 млрд рублей. Сюда входят также требования дольщиков о передаче квартир. Основные кредиторы: ООО «Жилой комплекс «Молодёжный», которому задолжали 553,03 млн рублей, ООО «Профиль Финанс» — 336,02 млн рублей, ООО «СтройКапитал» — 119,3 млн рублей, находящийся под временным управлением «Тимер Банк» — 69,34 млн рублей, ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» — 268 млн рублей.

Конкурсное производство в отношении ООО «ФОН-Ривьера» открыто на шесть месяцев — до 29 февраля 2018 года. Конкурсным управляющим утверждён Ильфар Сабиров. Реестр требований кредиторов будет закрыт 10 ноября 2017 года.

ООО «ФОН-Ривьера» создано 22 марта 2005 года. Его единственным учредителем является Диана Ахметзянова. В отношении компании 16 марта 2017 года было введено внешнее управление сроком на шесть месяцев. Внешним управляющим был Ильфар Сабиров.

Напомним, в конце августа 2017 года Арбитражный суд Татарии признал банкротом и ввёл конкурсное производство в отношении ЗАО «ФОН». Долги последнего также приблизились к 3 млрд рублей. В отношении ЗАО открыто конкурсное производство на шесть месяцев — до 28 февраля 2018 года. Конкурсным управляющим утверждён член союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» Айрат Харисов.

Среди основных кредиторов ЗАО «ФОН» — ООО «ФОН» с требованием более 462,88 млн рублей, ООО «ФОН-Ривьера», требующее свыше 1,075 млрд рублей и ПАО Банк «ФК «Открытие» — 208,75 млн рублей.

Примечательно, по данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО «ФОН» является Анатолий Ливада. Он же и учредитель компании-должника — ЗАО «ФОН».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор строительного холдинга «ФОН» Ливада следственными органами подозревается в том, что, сговорившись с группой лиц, в числе которых представители ООО «ФОН-Ривьера», он похитил более 2 млрд рублей. Деньги передавались горожанами за покупку квартир в строящихся домах в Казани и Набережных Челнах. До 13 ноября Ливада помещён в СИЗО, а следствие по делу продолжается. 25 августа Верховный суд Татарии отказался изменить меру пресечения и оставил в силе решение районного суда.

По сведениям с сайта группы компаний «ФОН», в портфеле застройщика в разных стадиях строительства пять проектов в Казани и Набережных Челнах.

Напомним, ПАО «Тимер Банк» пытается признать банкротом Анатолия Ливаду и Диану Ахметзянову. Каждому из них выставлены финансовые требования на сумму чуть более 93,266 млн рублей. Иски поданы 11 августа. По ним на 12 сентября назначены заседания Арбитражного суда РТ, на которых рассмотрят обоснованность претензий.

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