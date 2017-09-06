Владивосток, 6 сентября, 2017, 05:31 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и генеральный директор компании Siemens Дитрих Мёллер на площадке третьего Восточного экономического форума, открывшегося сегодня, 6 сегодня, во Владивостоке, подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kamgov.ru Подписание соглашение

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В соглашении прописана возможность партнёрских взаимоотношений, в том числе по проектам в области энергетики, здравоохранения и безопасности. Власти Камчатского края рассчитывают, что компания Siemens станет поставщиком высокотехнологичного медицинского оборудования в лечебные учреждения региона, включая строящуюся краевую больницу.

«На Камчатке сейчас строится краевая больница — важнейший социальный объект в нашем регионе. Я не исключаю возможность того, что мы обсудим с вами ряд рабочих моментов, включая поставку оборудования. Оно хорошо зарекомендовало себя в России», — обратился Владимир Илюхин к Дитриху Мёллеру.

Как сообщало ИА REGNUM, третий Восточный экономический форум пройдёт на территории кампуса ДВФУ во Владивостоке 6−7 сентября. На мероприятия, по словам полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, приехало около 4,2 тыс. человек.