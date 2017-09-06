Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2017, 05:30 — ИА Регнум. Компания «Сименс» может внедрить передовые технологии в диагностике и лечении в медицинских учреждениях Камчатки, а главное — в новой региональной больнице, строительство которой продолжается уже несколько лет. На это надеются власти региона, рассказал на встрече с директором немецкой компании Дитрихом Мёллером на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Kamgov.ru Подписание соглашения

«На Камчатке сейчас строится краевая больница — важнейший социальный объект в нашем регионе на данный момент. Я не исключаю возможность того, что мы обсудим с вами ряд рабочих моментов, включая поставку вашего оборудования. Оно хорошо зарекомендовало себя в России», — сказал Илюхин.

Дитрих Мёллер отметил, что «Сименс» может предложить не только медицинское оборудование, но и сотрудничество в других сферах.

«У нас есть решения в области энергетики, автоматизации технологических объектов, энергосберегающих технологий и других сферах жизнедеятельности», — сказал директор немецкой компании.

Илюхин и Мёллер подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает партнёрские взаимоотношения в сфере энергетики, здравоохранения, безопасности и иных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство новой главной больницы Камчатки, начатое в 2013 году за счет средств регионального бюджета, продолжается. Край вновь подводят подрядчики — они не укладываются в график.

В соответствии с техническим заданием строители должны до конца текущего года смонтировать кровлю, произвести установку бетонных стен, перекрытий и застеклить здание палатного хирургического корпуса на 175 коек, а также подготовить площадку для возведения основного лечебно-диагностического корпуса в 2018 году. Однако из-за ряда нарушений, график работ на сегодня не исполнен.