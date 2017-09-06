Пекин, 6 сентября, 2017, 05:10 — ИА Регнум. Китай приветствует Швейцарию в качестве посредника в разрешении ядерного кризиса на Корейском полуострове, сообщает 5 сентября агентство «Синьхуа».

Roman Harak Флаги Китая и КНДР

Швейцарский президент Дорис Лойтхард заявила, что нейтральные страны готовы выступить в качестве посредников в решении ядерного кризиса на Корейском полуострове.

Пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан во время ежедневной пресс-конференции заявил, что Китай обратил внимание на заявление, сделанное Швейцарией.

«Китай приветствует и одобряет все идеи и предложения, которые направлены на смягчение трений и конфронтации, укрепление взаимного доверия, возобновление диалога и скорейшее разрешение ядерной проблемы», — заявил Гэн, добавив, что Китай также приветствует страны, готовые сыграть конструктивную роль в разрешении кризиса.

Гэн отметил, что основная позиция международного сообщества заключается в разрешении корейского ядерного кризиса посредством мирного диалога и переговоров.

«Мы надеемся, заинтересованные стороны смогут внять рациональным призывам международного сообщества сохранять спокойствие и не раздувать пламя», — заявил Гэн, отметив, что военные действия не могут быть эффективным выбором, а санкции — базовым способом решения проблем на Корейском полуострове.

Напомним, что 3 сентября КНДР провела шестое по счету испытание ядерной бомбы. Китай и Россия осудили испытания, однако настаивают на разрешение проблемы путем мирных переговоров всех заинтересованных сторон.