Майами, США, 6 сентября, 2017, 05:11 — ИА Регнум. В штате Флорида осужден мужчина, зарезавший свою жену и пятерых детей, передает Associated Press.

Преступление

Сообщается, что 41-летний Месак Дамас признал себя виновным по всем пунктам обвинения в шести убийствах первой степени. Ему грозит наказание вплоть до высшей меры — смертной казни.

По информации следствия, в 2009 году Дамас, находясь с семьей в квартире в городке Неаполь, штат Флорида, перерезал горло своей жене, после чего зарезал пятерых детей, младшему из которых был один год, старшему — девять лет.

После совершения преступления Дамас бежал на Гаити, уроженцем которого он является, однако был арестован и возвращен в США.

Адвокаты утверждают, что убийца является психически больным человеком, и мог не контролировать свои действия во время совершения преступления.