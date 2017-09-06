Берлин, 6 сентября, 2017, 05:22 — ИА Регнум. Глава МИД ФРГ Габриэль Зигмар назвал на внешнеполитическом форуме Социал-демократической партии Германии (СДПГ) условия, при которых возможна отмена санкций против России, пишет 5 сентября Sputniknews.

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Он считает, что «нет смысла дожидаться полного выполнения Минских договоренностей, чтобы снять антироссийские санкции».

«Если мы добьемся режима тишины и отвода тяжелых вооружений, то сможем в качестве вознаграждения отменить санкции и помочь в восстановлении Украины», — отметил Зигмар, ссылаясь на предложение Путина отправить в Донбасс миротворцев ООН.

Министр считает, что таким образом президент России дал Западу «сигнал», и «его следует принять как повод начать разрядку международной напряженности».

Напомним, что, говоря о вводе «голубых касок», российский президент подчеркнул, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ в регионе, а само присутствие миротворцев на линии разграничения должны одобрить в Донецкой и Луганской народных республиках.