Москва, 6 сентября, 2017, 05:00 — ИА Регнум. Падение ипотечных ставок до исторического минимума зафиксировано Банком России в июне 2017 года, 6 сентября пишет газета «Известия».

Ипотека

"В июне банки выдавали ипотеку в среднем под 11,1% — это минимум за всю историю наблюдения месячных ставок, то есть с января 2009 года, следует из материалов Центробанка», — пишет издание.

Причинами сокращения названы падение инфляции, снижение ключевой ставки Банка России и ценовая политика тех государственных банков, которые снижали ипотечные ставки в течение нескольких последних месяцев.

Как отметили представители банковского сектора, минувшее лето оказалось пиковым периодом рефинансирования ипотечных кредитов. Рефинансирование коснулось займов 2014—2015 гг.

По мнению банкиров, ипотечные ставки могут упасть «до однозначных величин» уже к концу 2017 года.

Комментируя тенденцию с ипотечными ставками, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев сказал:

«Сейчас рынок недвижимости и ипотеки вернулся на докризисный уровень: восстанавливается спрос и доступность жилья, ипотечные ставки планомерно снижаются, улучшаются неценовые условия получения ипотечных кредитов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября генеральный директор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник заявил, что в России объемы выдачи ипотеки в 2018 году превысят два триллиона рублей.