Белогорск, Амурская область, 6 сентября, 2017, 05:19 — ИА Регнум. Маслоэкстракционный завод «Амурский» единственный в России. Его построили на территории опережающего развития «Белогорск». Разрешение на ввод в эксплуатацию завод по глубокой переработке сои получил месяц назад. В нулевой день III Восточного экономического форума президент России Владимир Путин дал старт единственному в стране заводу по глубокой переработке сои. Запуск проходил дистанционно из Владивостока в режиме телемоста.

Kremlin.ru Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт работе ряда предприятий

Напомним, ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский» официальный статус резидента территории опережающего социально-экономического развития, получил 16 октября 2015 года. Он стал первым резидентом. Учредителем предприятия является ООО «Амурагроцентр». На заводе трудятся более 350 человек. Сейчас идет подготовка к строительству второй очереди стоимостью 2,2 млрд рублей. В целом стоимость проекта может достигнуть 6 млрд руб. понадобится строительство третьей и четвертой очередей. По данным пресс-службы Минвостокразвития, Фонд развития Дальнего Востока предоставил компании целевой заем в размере 2,1 млрд рублей сроком до 10 лет под 5% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 6−7 сентября проходит третий Восточный экономический форум. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин, в «нулевой» день ВЭФ 5 сентября он запустил предприятия с общим объёмом инвестиций в 67 млрд рублей, в том числе горно-обогатительный комбинат на золоторудном месторождении «Дражное» в Якутии, алмазную фабрику индийского инвестора KGK Group, завод по производству сухих пиломатериалов из ели и пихты в хабаровском Амурске и горно-металлургический комплекс ПАО «Полюс» в Магаданской области.