Финикс , США, 6 сентября, 2017, 04:58 — ИА Регнум. В Аризоне потерпел крушение истребитель F-16 Национальной гвардии США, 6 сентября передает Associated Press.

U.S. Air Force Истребитель F-16

Сообщается, что крушение произошло в пустынной местности в 32 км от города Саффорд.

Известно, что истребитель F-16, потерпевший крушение, принадлежал учебному полку Национальной гвардии США, который дислоцирован в аэропорту Тусона.

О судьбе пилота, находившегося за штурвалом истребителя, пока ничего не известно.

В настоящий момент ВВС США начали ведут поиск пропавшего пилота. Началось расследование.