Пекин, 6 сентября, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Министерство общественной безопасности Китая и китайский интернет-гигант Alibaba совместно усовершенствовали мобильное приложение, которое показывает расположение бесплатных мест сбора ДНК для потерявшихся детей и их родителей, сообщает 5 сентября агентство «Синьхуа».

Китайский ребёнок

Более 3300 пунктов сбора ДНК, большинство из которых расположены в полицейских отделениях, были помечены и помещены на карту, которая называется AMAP. Это позволит родителям и потерявшимся детям сдать их генетические данные в общенациональную генетическую базу данных.

Сопоставление ДНК увеличивает вероятность и сокращает время воссоединения детей и их родителей. Тем не менее, многие родители не знают о существовании такой базы данных и где о ней узнать.

Согласно Министерству общественной безопасности Китая, база данных уже позволила вернуть 4700 потерявшихся детей в их семьи после того, как они в течение нескольких лет считались потерявшимися.

В 2016 году министерство и Alibaba совместно запустили систему публикации информации о потерявшихся детях в популярных мобильных приложениях.

Напомним, что помимо компании Alibaba, другой китайский интернет-гигант Baidu также занимается разработкой компьютерной программы, базирующейся на искусственном интеллекте и помогающей в поиске похищенных и пропавших детей.