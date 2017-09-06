Майами, США, 6 сентября, 2017, 04:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории Флориды, Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островов в связи с надвигающимся на страны Карибского бассейна ураганом «Ирма», сообщает The New York Times.

Ураган

В настоящий момент «Ирма», ураган высшей категории опасности, непосредственно угрожает Виргинским островам и Пуэрто-Рико. До Флориды ураган может добраться к воскресенью 10 сентября.

По последним оценкам Национальной метеорологической службы США, скорость ветра «Ирмы» достигает 295 км/ч. Урагану присвоена высшая, пятая категория опасности по шкале Саффира-Симпсона.

Помимо Виргинских островов, Пуэрто-Рико и побережья США, от разгула стихии могут пострадать Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, британские острова Ангилья и Монтсеррат, острова Саба и Синт-Эстатиус, остров Сен-Мартен и заморское сообщество Франции Сен-Бартелеми.

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