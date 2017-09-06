Владивосток, 6 сентября, 2017, 04:30 — ИА Регнум. Вопрос возобновления авиасообщения между Россией и Египтом рассматривается на высшем уровне, 6 августа сообщил журналистам российский министр транспорта Максим Соколов на Восточном экономическом форуме.

Dennis Jarvis Каирский аэропорт

Отвечая на вопрос о перспективе в этом году восстановить российско-египетское авиасообщение, министр ответил:

«Теоретически такие предпосылки есть, но подчеркну, что вопрос находится в стадии рассмотрения на высшем уровне».

Напомним, авиасообщение с Египтом было закрыто по решению российских властей после того, как летевших из этой страны самолет с российским гражданами на борту был взорван террористами 31 октября 2015 года. В результате теракта погибли все, кто находился на борту: 224 человека.

В ходе расследования выяснилось, что в самолете было установлено взрывное устройство. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа Соколов заявил, что позитивно оценивает ситуацию с безопасностью терминала 2 в Египте.