Вашингтон, 6 сентября, 2017, 05:22 — ИА Регнум. Госдеп США утверждает, что закрытие российских дипломатических и торговых представительств в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне было законно, пишет 5 сентября Die Tagesschau.

Eugene Zelenko Здание генконсульства России в Сан-Франциско

После того, как президент Владимир Путин обвинил власти США в грубом нарушении имущественных прав РФ в результате закрытия российских дипломатических объектов, а также не исключил, что Москва может подать из-за этого в суд, чиновники Вашингтоне заявили, что данное решение не противоречит международному праву.

Госдепартамент утверждает, что, согласно международному праву, страны могут открывать дипломатические учреждения только с согласия принимающей стороны.

В данном случае Вашингтон лишь отозвал свое согласие на деятельность консульства РФ в Сан-Франциско.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США потребовали от России закрыть свое генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке в результате череды взаимных санкций, инициаторами которых выступила американская сторона.