Пекин, 6 сентября, 2017, 04:24 — ИА Регнум. Одиннадцатое издание Китайской фармакопеи будет издано к 2020 году. В нее будут добавлены 800 типов лекарственных средств, сообщает 6 сентября агентство «Синьхуа».

Китайская фармакопея. Первое издание

По словам генерального секретаря Китайской фармакопейной комиссии Чжана Вэя, общее число лекарственных средств составит 6400.

Китайская фармакопея — это крупнейший медицинский справочник, первое издание которого вышло в 1953 году.

Как утверждает Чжан, текущее, десятое издание включает в себя 5608 видов медицинских препаратов и охватывает практически все медикаменты. Следующее же издание расширит каталог еще сильнее, уделив особое внимание качеству материала.

«В нем будут улучшены системы стандартизации, контроля качества и требований для технологий при разработке, производство и употребления лекарств», — заявил Чжан

Напомним, что в Китае лекарственные средства подразделяются на так называемые «чжун яо» — средства китайской народной медицины и «си яо» — обычные фармацевтические препараты, используемые во всем мире.