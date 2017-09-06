Владивосток, 6 сентября, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Губернатор Калифорнии Джерри Браун на полях третьего Восточного экономического форума намерен расширить сотрудничество Соединённых Штатов Америки и России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Neon Tommy Джерри Браун

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По словам Джерри Брауна, во Владивосток на третий Восточный экономический форум он прибыл для того, чтобы расширить сотрудничество России, Калифорнии, США. Он отметил, что форум открывает новые возможности взаимодействиям в Тихоокеанском регионе.

«Не думаю, что моей ролью тут будут дипломатические усилия. Я скорее сконцентрируюсь на обсуждении позитивных сторон сотрудничества», — заявил губернатор Калифорнии журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, третий Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке на площадке ДВФУ 6−7 сентября. Накануне официального открытия форума полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что на мероприятие приехало около 4,2 тыс. человек, и мест для их размещения не хватает.