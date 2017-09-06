Владивосток, 6 сентября, 2017, 04:39 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке до конца 2017 года заработает 86 предприятий, созданных в рамках территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Такое заявление сегодня, 6 сентября, на открытии третьего Восточного экономического форума сделал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин во время осмотра выставки территорий опережающего развития Дальнего Востока

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«Мы уже третий раз собираемся на Дальнем Востоке. Три года — это уже путь. Что мы хотим вам показать на третьем Восточном экономическом форуме? Прежде всего, мы хотим сказать, что мы готовы сотрудничать», — заявил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках «нулевого» дня ВЭФ-2017 года президент России Владимир Путин запустил 5 новых предприятий, созданных в рамках ТОР и СПВ. Объём инвестиций в указанные проекты оценивается в 67 млрд рублей. Ожидается, что в 2018 году благодаря инструментам новой экономической политики будут запущены ещё 70 предприятий.