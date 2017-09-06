Не дипломатия – только бизнес: глава Калифорнии отказался оценить шаги США
Владивосток, 6 сентября, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Дипломатические переговоры между Россией и США не являются целью приезда на Восточный экономический форум губернатора американского штата Калифорния Джерри Брауна, поэтому комментировать осложнения двусторонних отношений он не будет, сообщил журналистам американский чиновник.
Отвечая на вопрос о мнении Брауна по поводу осложнения российско-американских дипломатических отношений, он ответил:
«Я не думаю, что я приехал для того, чтобы вести дипломатические переговоры между нашими странами».
Браун пояснил, что цель его присутствия на ВЭФ — расширение возможности сотрудничества Калифорнии и США в целом — с одной стороны, и России — с другой.
Напомним, российско-американские отношения дополнительно осложнились после того, как по инициативе американского руководства в ряде дипломатических представительств России в США прошли обыски.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился закрыть российское Генконсульство в городе Сан-Франциско (штат Калифорния, США), российское торговое представительство в столице США и его отделение в Нью-Йорке.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва назвала эти действия грубыми правовыми нарушениями и обещала подать в суд.