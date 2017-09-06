Владивосток, 6 сентября, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Дипломатические переговоры между Россией и США не являются целью приезда на Восточный экономический форум губернатора американского штата Калифорния Джерри Брауна, поэтому комментировать осложнения двусторонних отношений он не будет, сообщил журналистам американский чиновник.

Ag.ca.gov Джерри Браун

Отвечая на вопрос о мнении Брауна по поводу осложнения российско-американских дипломатических отношений, он ответил:

«Я не думаю, что я приехал для того, чтобы вести дипломатические переговоры между нашими странами».

Браун пояснил, что цель его присутствия на ВЭФ — расширение возможности сотрудничества Калифорнии и США в целом — с одной стороны, и России — с другой.

Напомним, российско-американские отношения дополнительно осложнились после того, как по инициативе американского руководства в ряде дипломатических представительств России в США прошли обыски.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился закрыть российское Генконсульство в городе Сан-Франциско (штат Калифорния, США), российское торговое представительство в столице США и его отделение в Нью-Йорке.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва назвала эти действия грубыми правовыми нарушениями и обещала подать в суд.