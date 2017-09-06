Владивосток, 6 сентября, 2017, 04:38 — ИА Регнум. Число резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток по сравнению с 2016 годом увеличилось в 2,5 раза. По словам гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова, подано 800 заявок на получение статуса резидента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин во время осмотра выставки территорий опережающего развития Дальнего Востока

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На полях третьего Восточного экономического форума во Владивостоке Денис Тихонов доложил президенту России Владимиру Путину, что Корпорация развития Дальнего Востока получила 800 заявок от потенциальных резидентов, что в 2,5 раза больше, нежели в 2016 году. Объём инвестиций по соглашениям превысил 2,1 трлн рублей.

«К началу форума уже 51 компания реализовала свои проекты. Резидентами вложено почти 100 млрд рублей инвестиций. До конца 2017 ода будет реализовано ещё 45 проектов. В следующем году — 70 проектов», — озвучил гендиректор КРДВ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития, режим свободного порта Владивосток распространён на 5 субъектов макрорегиона. На полях третьего Восточного экономического форума президент России Владимир Путин запустил 5 новых предприятий, созданных в рамках ТОР и СПВ.