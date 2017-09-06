Нью-Йорк, США, 6 сентября, 2017, 03:38 — ИА Регнум. Окружной суд Манхэттена вынес приговор наркоторговцу Фабио Лобо — сыну экс-президента Гондураса Порфирио Лобо, передает Reuters.

В американской тюрьме

Федеральные прокуроры, которым удалось доказать попытку организации ввоза гражданином Лобо крупной партии кокаина в США, требовали 30 лет заключения. Вердикт суда — 24 года тюремного заключения.

«Скостить» срок Лобо не помогло ни сотрудничество со следствием, ни раскаяние, о котором он заявил в суде.

«Я хочу извиниться перед правительством Соединенных Штатов… перед людьми из Гондураса, перед моей матерью и особенно перед с отцом, который не имеет к этому никакого отношения», — заявил Лобо перед оглашением приговора.

Сообщается, что 46-летний Фабио Лобо был арестован весной 2016 года на Гаити сотрудниками Федеральной службы по борьбе с наркотиками США (DEA) и признал себя виновным в мае 2016 года.

Отец осужденного, Порфирио Лобо, был избран президентом Гондураса в 2009 году, после военного переворота, сместившего с поста президента Мануэля Селайю, и передал пост в 2014 году действующему президенту Гондураса Хуану Орландо Эрнандесу.