Москва, 6 сентября, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Захват российской дипломатической собственности на территории США абсолютно не согласуется с нормами международного права и послужит поводом для судебного разбирательства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой американского Государственного департамента Рексом Тиллерсоном, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Флаг США

Комментируя итоги телефонных переговоров, состоявшихся между главами внешнеполитических ведомств 5 сентября, МИД РФ сообщил, что в повестку вошли несколько тем, в том числе и ситуация на Корейском полуострове.

«При обсуждении положения в двусторонних отношениях С.В.Лавров указал на то, что захват американскими властями российской дипломатической собственности в США является грубейшим нарушением международно-правовых норм, — говорится в сообщении. — Министр привлек внимание госсекретаря к заявлению президента России В.В.Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне о намерении нашей страны задействовать судебные процедуры применительно к противоправным действиям Вашингтона».

Напомним, 5 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что Вашингтону придется отвечать за незаконные действия в суде. Он поручил Лаврову определиться с конкретной судебной инстанцией и предложил проверить, «как работает хваленое американское правосудие».

«Американская сторона лишила Российское государство права пользоваться нашим имуществом — это явное нарушение имущественных прав российской стороны», — сказал глава государства.

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