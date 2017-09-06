Якутск, 6 сентября, 2017, 03:37 — ИА Регнум. Глава Якутии Егор Борисов на полях третьего Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что до конца 2017 года планируется завершить сделку по продаже 10% в компании «Алроса-Нюрба», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ptukhina Natasha Обогатительная фабрика АЛРОСА в Нюрбе

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В кулуарах ВЭФ-2017 Ил Дархан сообщил РИА Новости, что сделка по продаже 10% в компании «Алроса-Нюрба» должна завершиться до конца 2017 года. Вырученные средства, по словам Борисова, направят на продление программы по переселению граждан из аварийного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, споры о судьбе акций компании «Алроса-Нюрба» длятся с осени 2016 года. В конце прошлого года правительство собиралось отдать 10%-ый пакет ценных бумаг компании под залог в банк, а на вырученные деньги поддержать испытывающих финансовые трудности ГУП ЖКХ и авиакомпанию «Якутия». Однако это намерение встретило противодействие со стороны общественности, депутатов республики, главы Нюрбинского района Бориса Попова и населения муниципалитета.