Мехико, 6 сентября, 2017, 03:09 — ИА Регнум. Министр экономике Мексики Ильдефонсо Гуахардо сообщил журналистам, что один из раундов переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) может быть полностью посвящен вопросам энергетики, передает Reuters.

TheMexicanGentleman НАФТА

Однако Гуахардо отметил, что окончательное решение, будет ли этим раундом намеченная встреча в Канаде, пока не принято.

Уже известно, что следующий раунд переговоров по изменению НАФТА состоится в Оттаве с 23 по 27 сентября, в нем согласны принять участие представители всех трех сторон соглашения — США, Канады и Мексики.

Несмотря на то, что раунд переговоров в Мехико прошел без видимых успехов, все стороны намерены подписать «обновленное соглашение» НАФТА уже в начале 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель США на переговорах в Мехико, торгпред Роберт Лайтхайзер, отметил, что даже президент США Дональд Трамп, скептически настроенный к НАФТА в его существующем виде, «поддержит окончательное соглашение» — потому что Лайтхайзер сам «не согласится на то, что он (Трамп) не поддержит».