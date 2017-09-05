Москва, 6 сентября, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Надежду на подписание российско-японского мирного договора выразил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», передает телеканал «Россия 1».

Советские солдаты с трофейными японскими знамёнами. 1945

«После окончания войны прошло уже более 70 лет, и это ненормально, что мирный договор между нашими странами не подписан до сих пор», — сказал Абэ.

Японский политик подчеркнул, что по этому вопросу его видение совпадает с позицией российского президента Владимира Путина.

«Я надеюсь, что укрепление доверительных отношений между нашими странами в итоге приведет к заключению мирного договора», — заявил Абэ.

Японский премьер-министр указал на отрицательную сторону отсутствия мирного договора: ни Япония, ни Россия из-за этого не могут в полной мере использовать имеющийся потенциал. Москва нужна Токио — как и Япония нужна России.

Напомним, вопрос мирного договора с Японией не решен со времен окончания Второй мировой войны, в которой эта страна выступала союзников фашистской Германии. Акт о капитуляции Япония подписала 2 сентября 1945 года.

В сентябре 1951 года несколько стран антигитлеровской коалиции подписали с Японией Сан-Францисский мирный договор. Советский Союз отказался это сделать.

19 октября 1956 года в Москве между странами была подписана декларация прекращающая состояние войны между государствами. Россия как правопреемник СССР признает этот документ.

Токио в качестве препятствия к заключению мирного договора выставляет требования по островам, которые вошли в состав СССР по результатам Второй мировой войны. Москва не согласна с претензиями японской стороны.

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