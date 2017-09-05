Мехико, 6 сентября, 2017, 02:51 — ИА Регнум. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер прокомментировал итоги переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) в Мехико, на которых он являлся основным представителем от США, передает Reuters.

Michael Vadon Дональд Трамп

По словам Лайтхайзера, Соединенные Штаты признают проблемы» НАФТА, однако президент США Дональд Трамп намерен поддержать окончательное соглашение.

«Я ожидаю, что президент поддержит окончательное соглашение — потому что я не соглашусь на то, что он не поддержит», — сказал Лайтхазер.

Однако до окончательного соглашения об «измененном НАФТА» еще далеко — в Мехико прошел второй раунд переговоров, в ближайшие месяцы должны состояться очередные раунда в США и Канаде.

Договор о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) действует с 1994 года и включает три экономики Северной Америки — США, Канаду и Мексику.

Инициатором изменения условий договора является президент США Дональд Трамп, который изначально планировал полный выход из НАФТА как «невыгодного для США», однако все-таки «пошел на компромисс» — изменение условий соглашения в сторону большей выгоды для Соединенных Штатов.

Напомним, переговоры по изменению условий соглашения НАФТА стартовали в Мехико на прошлой неделе и продолжались пять дней.