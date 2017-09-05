Тобрук, Ливия, 6 сентября, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Тела 16 погибших мигрантов обнаружены в на востоке ливийской пустыни, вблизи границы с Египтом, передает Reuters.

Albert Backer В пустыне

Согласно заявлению представителя Ливийской Национальной Армии Ахмеда аль-Мизмари, тела были найдены в 310 км к юго-западу от прибрежного города Тобрук, «непризнанной столицы» Ливии.

По всей вероятности, мигранты направлялись в Ливию из стран Ближнего Востока, для последующей переправки в Европу, но сбились с пути или были оставлены в пустыне контрабандистами.

В настоящий момент, после фактического закрытия «Балканского маршрута» из Турции в Европу, «Средиземноморский маршрут» из Ливии является основным для беженцев из Сирии и других неблагополучных регионов Ближнего Востока, а также из стран Африки.

Мигранты, которым удается пересечь пустыню и добраться до ливийского побережья, сначала долгое время ждут отправки в нелегальных лагерях мигрантов, а затем уже по пути в Европу через Средиземное море рискуют утонуть или задохнуться в давке на переполненных суднах контрабандистов.

Однако поток беженцев в Европу из Ливии не иссякает — с начала 2017 года по конец августа Средиземное море пересекли более 122 тыс. мигрантов.