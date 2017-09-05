Владивосток, 6 сентября, 2017, 02:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин дал разрешение на запуск первой очереди производства Тарынского ГОКа в Якутии и на «горячий пуск» Наталкинского ГОКа в Магаданской области (тип разработки — открытый карьер).

Kremlin.ru Владимир Путин во время осмотра выставки территорий опережающего развития Дальнего Востока

ПАО «Высочайший» (GV Gold) ввело в промышленную эксплуатацию первую очередь производства Тарынского ГОКа в Якутии. Разрешение на запуск дал во вторник президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума.

После запуска предприятия и его выхода на проектную мощность ежегодные налоговые отчисления в региональный и федеральный бюджеты составят около 500 млн рублей

Кроме того, Президент РФ дал разрешение на запуск производства по огранке алмазов в Приморском крае, которое открыла индийская компания KGK Group.

Также получили разрешения на запуск проекты строительства завода по глубокой переработке сои в Амурской области и завода по производству сухих пиломатериалов из ели и пихты в Амурске Хабаровского края.

Напомним, в рамках работы ВЭФ Владимир Путин осмотрел выставку территорий опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока, где и принял участие в церемонии запуска ряда предприятий в режиме видеоконференции.

Вице-премьер Юрий Трутнев продемонстрировал президенту интерактивную карту «Новейшая история Дальнего Востока» и рассказал о ключевых событиях 2017 года, связанных с регионом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во вторник, 5 сентября, президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где принимает участие в работе третьего Восточного экономического форума (ВЭФ)

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