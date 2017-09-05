Вашингтон, 6 сентября, 2017, 02:05 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш выступил в ООН с речью, посвященной природным стихийным бедствиям, передает Associated Press.

Маскитный Наводнение

По словам Гутерреша, с 1970 года число стихийных бедствий в мире возросло в четыре раза. И эта тенденция только нарастает.

В 2016 году беженцами в результате природных катастроф стали 24,2 млн человек — это «в три раза больше, чем в результате конфликтов и насилия». А последние месяцы принесли миру еще более крупные разрушения, чем в прошлом году.

Так, более тысячи человек погибли в результате летних наводнений в Индии, Непале и Бангладеш, около 40 млн человек потеряли свои дома.

В августе около тысячи человек погибли из-за наводнения и оползней в столице Сьерра-Леоне, Фритауне.

В конце августа не менее 60 человек погибли и 37 тыс. человек потеряли дома после урагана «Харви» в Соединенных Штатах.

По словам Гутерриша, «резкое обострение» ситуации со стихийными бедствиями должно подтолкнуть все страны мира к «зеленой экономике» и выполнению «Парижского соглашения» по климату.