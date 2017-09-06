Москва, 6 сентября, 2017, 03:14 — ИА Регнум. Правильность действий американского Государственного департамента никогда не подвергаются сомнению в Вашингтоне: они — всегда «законны», 6 сентября сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Дядя Сэм всегда прав!

«У Госдепа всегда все законно: захват Ирака, обыски в дипмиссиях, бомбежки Белграда, пробирка (вранье) в Совбезе, удары по Триполи. Законники», — написал он.

Напомним, Вашингтон потребовал закрытия ряда российских дипломатических представительств. Закрыты Генеральное консульство России в городе Сан-Франциско (штат Калифорния, США), российское торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке.

В результате российские сотрудники лишились дипломатической неприкосновенности. Американские спецслужбы провели обыски в упомянутых российских ведомствах. По данным Белого дома, распоряжение о закрытии дано лично американским президентом Дональдом Трампом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдеп, комментируя шаги Вашингтона, заявил об их законности. Тут же было упомянуто желание продолжать и развивать двусторонние отношения: «начать двигаться к достижению целей, о которых заявили оба наших президента».