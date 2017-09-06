Владивосток, 6 сентября, 2017, 03:42 — ИА Регнум. Две семьи старообрядцев намерены переселиться из Бразилии в Приморский край. Такое заявление на полях третьего Восточного экономического форума во Владивостоке сделал начальник отдела демографического развития Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Иван Ефимов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Старообрядцы

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«Агентство запустило специализированную линию для приёма обращений от староверов со всего мира, две семьи из Бразилии вскоре станут новыми жителями Приморского края», — заявил Иван Ефимов.

Отметим, что в Приморском крае созданы два поселения старообрядцев, ещё одно находится в Амурской области. В общей сложности на Дальнем Востоке проживают свыше 150 переселенцев из Боливии, Уругвая и Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, официальное открытие третьего Восточного экономического форума во Владивостоке состоится сегодня, 6 сентября. Старт мероприятию, принять участие в котором приехали свыше 4 тыс. человек, даст президент РФ Владимир Путин.