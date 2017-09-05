Род-Таун, Великобритания, 6 сентября, 2017, 01:48 — ИА Регнум. Британский миллиардер, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон не стал эвакуироваться с Виргинских островов, несмотря на приближающийся ураган «Ирма», передает Reuters.

NASA Ричард Брэнсон

По словам Брэнсона, ураган его не пугает — за последние 30 лет он «пережил три таких мощных урагана», а его комплекс зданий на острове Неккер оборудован ураганными жалюзи, «которые должны хорошо справляться с экстремальными погодными условиями».

Однако Брэнсон все-таки счел долгом предупредить об опасности сограждан и гостей Британских Виргинских островов, которым не удастся укрыться в домах с «ураганными жалюзи»:

«Что бы ни случилось, держитесь внутри зданий, подальше от океана и вдали от летающих обломков», — написал Брэнсон в своем блоге.

Напомним, ураган «Ирма», которому уже присвоена высшая, пятая категория опасности по шкале Саффера-Симпсона, в настоящий момент вплотную приблизился к островам Карибского бассейна. Скорость ветра урагана на данный момент составляет 295 км/ч.