Вашингтон, 6 сентября, 2017, 01:38 — ИА Регнум. Закрытие на территории США российских диппредставительств не является противозаконным и не мешает налаживанию двусторонних отношений, сообщили в американском Государственном департаменте.

Флаг США

Комментируя закрытие торгового представительства России в Вашингтоне и его нью-йоркского отделения, а также российского генконсульства в Сан-Франциско, Государственный департамент сообщил, что «уверен в законности этих действий».

«Как мы заявили на прошлой неделе, мы надеемся, что сможем избежать в дальнейшем применения ответных мер с Россией и начать двигаться к достижению целей, о которых заявили оба наших президента: улучшение отношений между двумя нашими странами и усиление сотрудничества в сферах взаимных интересов», — цитирует заявление ТАСС.

Напомним, закрытие российских дипломатических представительств в США произошло после того, как Москва выдвинула требования сократить число американских сотрудников дипломатических миссий в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября российский президент Владимир Путин поручил МИД РФ выбрать более подходящий вариант судебной инстанции для подачи иска против действий американских властей.

«Посмотрим, как эффективно работает хвалёная американская судебная система», — сказал глава государства.